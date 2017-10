Você está: Notícias

Cris Cyborg é a convidada do Olhar espnW

Vcfaz - 11 Out 2017 - 15:07



A lutadora Cris Cyborg , campeã do peso pena do UFC (Ultimate Fight Championship) é a grande atração do “ Olhar espnW ”, atração com foco no público feminino transmitida semanalmente na ESPN+ e no WatchESPN . O programa, que será exibido nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, às 19h30, é o segundo da terceira temporada da atração, que aborda temas do esporte relacionados ao universo feminino.



Na abertura da nova temporada, Cris Cyborg vai falar sobre as grandes lutas da carreira, os maiores desafios para chegar ao título mundial e o universo feminino no mundo das lutas. Nas semanas seguintes, até o final do ano, temas como espiritualidade, meditação, violência contra a mulher, identidade de gênero e anticoncepcionais estarão em debate – confira mais abaixo a programação.





