Universal estreia a quinta temporada de Chicago P.D.

Vcfaz - 11 Out 2017 - 15:15



O canal Universal estreará, no dia 24 de outubro, terça-feira, às 23h, a quinta temporada de Chicago P.D ., que terá 10 episódios.



Em seu novo ano, a série conta com o retorno de Jon Seda como o detetive Antonio Dawson e de Tracy Spiridakos, que agora faz parte do elenco fixo, como a detetive Hailey Upton. A 5° temporada de Chicago P. D. ainda contará com as participações recorrentes de Mykelti Williamson como o ex-parceiro de Voight e Wendell Pierce como o vereador Price.



No episódio que inicia a temporada, “ Reform ”, Lindsay (Sophia Bush) deixou Chicago para se mudar para Nova York. A polícia de Chicago está passando por uma transformação com uma auditoria supervisionando tudo o que acontece nos distritos.



A Unidade de Inteligência tenta prender uma gangue, mas a situação se complica quando um tiroteio coloca a vida de civis e crianças inocentes em risco. A tensão aumenta ainda mais quando o chefe Lugo (Esai Morales) traz Denny Woods (Mykelti Williamson) para supervisionar a ação da equipe, colocando Halstead (Jesse Lee Soffer) em uma situação delicada.





