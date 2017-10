Você está: Notícias

Séries

Sexta temporada de Chicago Fire estreia na TV paga

Vcfaz - 11 Out 2017 - 15:18



O canal Universal estreará, no dia 23 de outubro, segunda-feira, às 22h, a sexta temporada de Chicago Fire .



A nova temporada começa do ponto em que o quinto ano da série acabou e vai revelar quem sobreviveu ao perigoso incêndio em que os bombeiros do Batalhão 51 estavam presos. Os novos episódios terão a participação de Eloise Mumford como uma amiga da paramédica Sylvie Brett (Kara Killmer), que está de passagem por Chicago.



No episódio de estreia, “ It Wasn’t Enough ”, com parte do batalhão presa dentro de um armazém em chamas, Boden (Eamonn Walker) toma uma arriscada decisão de último minuto, na esperança de conseguir salvar sua equipe.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).