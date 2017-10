Você está: Notícias

Investigação Discovery estreia nova temporada de Pecados Mortais

Os protagonistas de Pecados Mortais sucumbiram aos vícios capitais e se tornaram figuras centrais em tramas de traição, crime e morte. A partir de terça-feira, 17 de outubro, às 22h20, a série retorna à tela do Investigação Discovery para sua sexta temporada.



Os episódios de uma hora trazem reconstituições de casos reais reunidos por tema: a cada semana, são apresentadas duas histórias similares em que os pecados capitais são o estopim de tramas intricadas sobre desejo, traição e ímpeto assassino.



Dramatizações colocam o telespectador no centro da ação e contam o desenrolar desses enredos reais. Entrevistas com pessoas envolvidas diretamente nas investigações, entre parentes das vítimas, testemunhas e oficiais ajudam a esclarecer os fatos que cercaram os crimes e as descobertas posteriores.





