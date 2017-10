Você está: Notícias

Séries

SBT estreia série inédita Henry Danger

Vcfaz - 11 Out 2017 - 15:26



O SBT estreia neste sábado, 14 de outubro, às 12h30, a série inédita Henry Danger .



Quando criança, Raymond Manchester ativou em si mesmo, acidentalmente, uma invenção científica de seu pai, sendo assim transformado em um super-humano indestrutível. Nascia o super-herói idolatrado pela criançada chamado capitão Man .



Na busca por um emprego de meio período, o adolescente Henry Hart,13, chega até uma loja de bugigangas. Rapidamente descobre que ali é o quartel general do famoso capitão Man que o contrata como seu assistente secreto. Como Henry manterá em sigilo sua nova vida para sua família e especialmente dos seus amigos Charlotte e Jasper? Estão no elenco: Jace Norman, Cooper Barnes, Riele Downs, Sean Ryan Fox e Ella Anderson.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).