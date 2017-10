Você está: Notícias

Filmes

TV Brasil estreia sessão "Outubro Soviético" com clássicos do cinema

Vcfaz - 11 Out 2017 - 15:31



No ano em que se recorda o centenário da Revolução Russa , a TV Brasil apresenta uma faixa especial com onze clássicos do cinema da antiga União Soviética.



A partir do dia 15 e até o dia 25 de outubro, diariamente, sempre às 23h, a emissora pública exibe uma seleção de grandes filmes na mostra Outubro Soviético . A sessão reúne obras raras da sétima arte e produções premiadas.



Na estreia, a atração é o épico " O Encouraçado Potemkin " (1925), um marco na montagem cinematográfica, que teve direção do cineasta Serguei Eisenstein.



O lendário drama apresenta uma das mais famosas cenas da sétima arte que acompanha a queda de um carrinho de bebê nas escadarias de Odessa. A sequência é lembrada em diversas filmes na história do cinema como em "Os Intocáveis" (1987), de Brian de Palma.



A seleção de produções marcantes do cinema soviético inclui, nessa sequências, as obras "O Conto do Czar Saltan" (1967), filme de fantasia dirigido por Aleksandr Ptushko; "Vassa" (1983) e "A Mãe" (1989), dramas de Gleb Panfilov, "Boris Godunov" (1986), produção dirigida por Sergei Bondarchuk; "Um Acidente de Caça" (1978), longa de Emil Loteanu; e o filme de guerra "Arsenal" (1929), de Aleksandr Dovzhenko.



A faixa Outubro Soviético também inclui tramas emocionantes como "O Velho e o Novo" (1929), drama mudo de Serguei Eisenstein e Grigori Aleksandrov; e as comédias "As Aventuras Extraordinárias de Mister West no País dos Bolcheviques" (1924) e "Cossacos do Kuban" (1949). A mostra especial da TV Brasil encerra com "Lênin em Outubro" (1937), drama de Mikhail Romm e Dmitri Vasilyev.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).