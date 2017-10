Você está: Notícias

Warner estreia temporada de Riverdale em simultâneo aos EUA

Vcfaz - 11 Out 2017 - 23:05



A temporada de estreias na Warner continua a todo vapor e agora está na hora de se preparar para voltar à Riverdale com a estreia da segunda temporada da produção. E os fãs podem comemorar, pois a Warner irá exibir os novos episódios simultaneamente com os EUA .



Com 22 episódios, a segunda temporada reserva ainda mais surpresas, emoções e mistérios para Archie, Veronica, Betty, Josie, Jughead e todos os moradores da cidade. O 1º episódio leva o nome de ' A Kiss Before Dying '.



A segunda temporada de Riverdale estreou nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, às 21h40.





