Com horário de verão, Globo exibe menos "Faustão"

Vcfaz - 13 Out 2017 - 19:07



O horário de verão terá início neste domingo (15), e a Globo irá realizar algumas modificações em sua programação. Com o início do novo horário, que entra em vigor em 10 estados e no Distrito Federal, a emissora passa a exibir os jogos de futebol de domingo às 17h, depois da sessão de filmes ‘Temperatura Máxima’. Além disso, o 'Domingão do Faustão ' passa a ir ao ar das 19h às 21h - perdendo cerca de 1h30 de duração.



O horário de verão começa na madrugada de sábado (14) para domingo (15), e vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e vale até 18 de fevereiro de 2018. Os moradores destas regiões deverão adiantar seus relógios em 1 hora .





