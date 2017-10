Você está: Notícias

Globo volta a ativar sinal da "Rede Fuso" para moradores do nordeste

Em função do início do horário de verão, que começou à zero hora de domingo, dia 15, e adiantou os relógios em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a grade de programação da Globo sofrerá ajustes em alguns estados.



Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins não adotarão o novo horário. Com isso, nessas regiões, ‘ Pega Pega ’ passará a ir ao ar depois do ‘ Jornal Nacional ’, que será transmitido ao vivo. Aos domingos, a grade nestes estados será adiantada em uma hora.



No Amazonas, Rondônia e Roraima, onde também não haverá horário de verão e a diferença de fuso será de duas horas, a grade também sofrerá ajustes. Às quartas-feiras o futebol será exibido após o ‘ Jornal Nacional ’. Aos domingos, a ‘ Temperatura Máxima ’ vai ao ar após o futebol.



No Acre, com diferença de três horas no fuso, a exibição do futebol às quartas-feiras será após o ‘Jornal Nacional’.





