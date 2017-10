Você está: Notícias

Premiação

"A Casa" conquista prêmio de melhor programa de não ficção da Fremantle

Vcfaz - 16 Out 2017 - 18:27



O reality show A Casa , que estreou na Record TV este ano, foi o vencedor do prêmio de melhor lançamento de programa de não ficção entre todas as atrações produzidas pela Fremantle mundialmente em 2017. A seleção foi feita pela equipe criativa da empresa. O anúncio da premiação foi durante a Mipcom, importante e tradicional feira mundial de conteúdo multimídia que está acontecendo esta semana em Cannes, na França.



A atração foi ao ar entre junho e setembro, com apresentação de Marcos Mion, e desafiou 100 participantes anônimos de personalidades completamente diferentes a conviverem juntos numa casa adaptada apenas para quatro pessoas, suportando a falta de espaço, conforto e mantimentos. Um conceito totalmente novo na televisão brasileira, no qual os próprios confinados tiveram que administrar o valor do prêmio do reality show.





