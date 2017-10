Sinal aberto

OFF promove pré-estreia de "60 Dias no Pantanal" para assinantes no OFF Play

Vcfaz - 16 Out 2017 - 18:30



No próximo dia 17 de outubro, o canal OFF disponibiliza no OFF Play os cinco primeiros episódios da série “ 60 Dias no Pantanal ” antes da estreia na TV. A série traz Yasmin Volpato e Thais Tavares desbravando, ao longo de um mês, um dos ecossistemas mais exuberantes do Brasil: o Pantanal.



Nos primeiros episódios, os assinantes acompanham as aventureiras no início da expedição pelo Pantanal, em Bom Jardim, Cuiabá . Yasmin e Thais mergulham nas águas cristalinas de uma caverna com xilofones naturais; passeiam de SUP por um lago repleto de buritis; convivem com a fauna exuberante da região com papagaios, jacarés, cavalos e gado pantaneiro; cavalgam a noite ao lado de onças; pescam piranhas e mergulham em uma piscina natural na Serra do Amolar.



Os episódios estarão disponíveis com exclusividade no OFF Play e nas plataformas on demand das operadoras, para o público assistir quando quiser e de onde estiver. O programa tem estreia marcada na TV para o dia 24 de outubro, às 21h.