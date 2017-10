Você está: Notícias

Desafio Brasil Fashion estreia sua segunda temporada no Lifetime

Após o sucesso da temporada de estreia, Desafio Brasil Fashion está de volta ao canal Lifetime com sua segunda temporada a partir do dia 26 de outubro, às 22h50.



O reality documental agora apresenta doze jovens estilistas, vindos de todo o país e que têm a chance de mudarem sua vida e conquistarem um lugar de destaque no mercado da moda. Eles terão de criar e produzir uma minicoleção com três looks completos, que serão exibidos por famosas modelos brasileiras, em um desfile especial no Museu Nacional de Brasília.



Em cada um dos oito episódios dessa temporada, o público vai conhecer a história desses jovens talentosos e acompanhar todo o processo de aprendizagem, o crescimento pessoal e profissional dos estilistas, incluindo o desenho e aprovação dos croquis, modelagem das peças, busca por tecidos, fornecedores e confecção das roupas, até sua grande estreia na passarela.



Os participantes selecionados para a nova temporada são: Roberto Mendes, Bruno Nova, Gabriel Gil, Johnson Cavalcante, Maria Fernanda D’Anzicourt, Caroline Contador, Isis de Oliveira, Thiago Tadeu, Hyago Rocha, Lucas Paiva, Pétala Rodrigues e Elda Ribeiro.





