Candomblé e surf fazem ponte entre beleza e natureza em programa do GNT

Vcfaz - 16 Out 2017 - 18:41



Nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, às 21h, no canal GNT , Karol Conka conversa com a atriz Daniele Suzuki, no Superbonita, sobre como a conexão com a natureza é vital para o bem-estar e para a beleza. Na vida da atriz, essa conexão vem através do surfe, ioga e meditação. Já Jessica Ellen tem como religião o candomblé, que tem suas raízes fundamentadas em elementos naturais. Sendo filha de Oxum, ela tem uma ligação muito forte com as águas doces, por exemplo. A estilista aventureira Karina Vela conta como foi viver a experiência de remar do Rio a São Paulo e vivenciar a força da natureza durante a queda de geleiras na Antártida.



“Quando a gente está mais bonita, consegue enxergar melhor a natureza. Você não precisa chegar em uma super floresta encantada para ver o quanto é bela. Consegue vê-la em um vasinho na sua casa”, comenta Suzuki. Para ela é necessário estar sempre em contato com o que é natural, mas para isso é preciso também uma mudança interior: “ Se você despertar de dentro para fora, você passa a enxergar a natureza de outra forma ”, completa.



Filha de Oxum, a atriz Jessica Ellen também comenta sobre o quanto a natureza auxilia a beleza, que para ela tem que andar de mãos dadas com a saúde. “ Se a gente dormir bem, comer bem, beber muita água, isso reflete diretamente na beleza ”. Ela fala ainda sobre os benefícios de procurar um equilíbrio: “ É bom dar uma desconectada do mundo lá fora, mas é preciso buscar um equilíbrio, porque também virar ‘bicho do mato’ não funciona ”, explica.



A estilista Karina Vela viveu altas aventuras que as fizeram mudar seu relacionamento com a natureza: “ Fui estilista quase que minha vida inteira, trabalhava em escritório e acordava cedo. Até que um dia, meu amigo falou assim: ‘Vamos remando até São Paulo?’ Falei: Lógico! ” . Karina passou pela a experiencia mais difícil da sua vida, porque não estava preparada psicologicamente e fisicamente para esse desafio. Mas depois de vencê-lo nunca mais foi a mesma.



Ainda no episódio, a dermatologista Juliana Neiva explica que o contato com a natureza reduz o estresse e a ansiedade. O preparador físico Márcio Atalla fala sobre os benefícios do surfe e da meditação. A influenciadora digital Niina Secrets dá uma dica de hidratação nos cabelos com óleo de coco.





