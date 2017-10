Você está: Notícias

Sinal aberto

Vivo TV libera o sinal do canal A&E sem custo adicional

Vcfaz - 16 Out 2017 - 18:44



Até o próximo domingo, dia 22 de outubro, todos os assinantes da Vivo TV terão acesso ao canal A&E, sem nenhum custo adicional.



Durante o período, destaque para séries e realities de sucesso, como Quem dá Mais, NCIS, Preamar, Tratamento de Choque, Bull, O Negociador, e outros.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).