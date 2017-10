Você está: Notícias

Campeão olímpico é primeiro a desistir no Exathlon Brasil

Vcfaz - 17 Out 2017 - 13:01



O campeão olímpico Giba foi o primeiro participante a desistir do Exathlon Brasil e do prêmio de R$ 350 mil. Nesta segunda-feira, dia 16, ele se despediu dos outros competidores da equipe de Heróis e ganhou até uma homenagem do time de Guerreiros, que venceu o circuito amarelo e garantiu mais alguns dias na Cabana.



" Eu desisti do Exathlon por causa da minha família e dos meus filhos. Viajei por 20 anos com a seleção e, quando eu pisquei o olho, minha filha já estava com 13 anos e meu filho com nove. Eu aceitei o desafio porque a minha vida é movida desafios. Aqui tive um aprendizado muito grande, mas infelizmente eu preciso ver meus filhos crescerem ", afirmou o participante ao Portal da Band.





