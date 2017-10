Você está: Notícias

Oi atinge a marca de 1 milhão de downloads do app Técnico Virtual

Vcfaz - 17 Out 2017 - 13:04



A Oi atingiu em cinco meses a marca de 1 milhão de downloads do aplicativo Técnico Virtual, ferramenta que permite ao cliente identificar e resolver problemas técnicos de produtos residenciais, sem precisar falar com um atendente. O Técnico Virtual foi lançado em maio para assinantes de telefonia fixa e banda larga da companhia e no ultimo mês passou a oferecer também algumas soluções de reparo para Oi TV.



A ferramenta faz parte da estratégia de digitalização da Oi, que tem como foco facilitar a vida do cliente e gerar ganhos de produtividade. Desde o lançamento, o número de registros solucionados pelo Técnico Virtual vem crescendo mensalmente, impulsionado pelas novas funcionalidades e a expansão do serviço. Com os casos que foram solucionados diretamente via aplicativo, um volume superior a 1,2 milhão de chamadas para o atendimento da Oi foram evitadas.





