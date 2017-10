Você está: Notícias

Nany People solta o verbo em "A culpa é do Cabral"

Vcfaz - 17 Out 2017 - 13:07



O próximo episódio inédito de ‘ A Culpa é do Cabral ’, programa do Comedy Central que reúne comediantes de diversas regiões do Brasil, vai ao ar na terça-feira, 17 de outubro, às 23h.



Sem papas na língua, a querida e humorista Nany People marca presença no segundo episódio de ‘A Culpa é do Cabral’. Mineira de carteirinha, Nany explica os vocabulários e expressões características da região com aquele humor que não pode faltar. Será que o mineiro ‘come quieto’ mesmo? Ela revela TUDO. E mais: até batizado drag vai ter. Rainha é rainha né, mores?



Para finalizar, Nany enfrenta uma coletiva de imprensa com as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. Claro que o resultado disso tudo é muita risada e diversão envolvida.



Nesta nova temporada, Nando Viana, Thiago Ventura, Fabiano Cambota (apresentador), Rodrigo Marques e Rafael Portugal recebem convidados especiais. Além de Nany People, Otávio Mesquita, Supla, Helô Pinheiro e Dadá Coelho darão o ar da graça.





