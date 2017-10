Você está: Notícias

Degustação

Canais FOX Premium tem sinal aberto neste final de semana

Vcfaz - 17 Out 2017 - 13:12



A partir desta quinta, dia 19 até o domingo 22 de outubro, com o lema “ Perigo de spoilers ”, a experiência de entretenimento FOX Premium App & TV abre durante quatro dias seus dois canais exclusivos na TV e em live streaming no App da FOX assim como a todos os conteúdos disponíveis para serem visto on demand, sem custo adicional. Desta maneira, os assinantes de TV Paga que possuem acesso ao sinal digital poderão acessar as séries de maior destaque, temporadas completas sem cortes comerciais e com idioma original, e os mais apaixonantes eventos esportivos ao vivo.



O fim de semana será o momento mais esperado para quem gosta de entretenimento: a abertura de sinal do FOX Premium App & TV dará acesso a tão esperada estreia mundial da 8ª temporada de “ The Walking Dead ”, que começará com o episódio N° 100 da série, e o retorno de “ #MechamadeBruna ”, a produção original mais provocadora do Grupo sobre a vida da prostituta mais famosa do Brasil, ambas no domingo 22 de outubro e nos seus respectivos canais e no acesso Premium do App da FOX.



Às 22h45 estreia MeChamaDeBruna 2 no canal FOX Premium 1 , e às 23h30 estreia The Walking Dead 8 , no FOX Premium 2.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).