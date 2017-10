Você está: Notícias

Telecine relembra 33 anos sem Truffaut em especial

Vcfaz - 17 Out 2017 - 13:15



Diretor, ator, produtor e roteirista, François Truffaut é um artista completo, admirado por todas as gerações de cinéfilos. Apaixonado por cinema, deixou um legado primoroso desde a Nouvelle Vague, com filmes densos, misteriosos e que exaltam o amor. Já são 33 anos de saudade e a noite deste sábado, 21 de outubro, será dedicada ao francês no Telecine Play e no Telecine Cult , com a estreia de três obras icônicas de sua carreira: Os Incompreendidos (1959), Jules e Jim - Uma Mulher Para Dois (1962) e O Último Metrô (1980).



A maratona começa às 20h, com o primeiro longa de Truffaut como diretor: Os Incompreendidos . Já em sua estreia ele foi premiado no Festival de Cannes. A produção existencialista marca o início da história do personagem Antoine Doinel, alter ego do próprio cineasta, que está em diversos de seus filmes. Interpretado por Jean-Pierre Léaud, o jovem parisiense é um filho negligenciado pela mãe, Gilberte (Claire Maurier), e pelo padrasto, Julien (Albert Rémy), e vive mentindo para ocultar suas fugas da escola. Depois de períodos conturbados com a família, Antoine decide sair de casa e passa a viver de pequenos roubos.



Em seguida, às 22h, tem outro sucesso de Truffaut: o cultuado Jules e Jim - Uma Mulher Para Dois , sobre o movimentado triângulo amoroso da instável Catherine (Jeanne Moreau) e dos boêmios Jules (Oskar Werner) e Jim (Henri Serre). A dupla se apaixona pela mesma mulher, durante a Primeira Guerra Mundial.



Com Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, O Último Metrô fecha o especial às 23h59. Premiado em 10 categorias no César e indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro como Filme Estrangeiro, o drama se passa nos anos 40, em Paris, e mistura arte e vida ao mostrar o dia a dia de um teatro. Com a cidade ocupada pelos nazistas, o dramaturgo judeu Lucas Steiner (Heinz Bennent) é obrigado a sair de cena e sua esposa, Marion (Catherine Deneuve), assume o estabelecimento e a montagem de um novo espetáculo. Mas a química entre Marion e o protagonista da peça, Bernard (Gérard Depardieu), aumenta a cada dia.





