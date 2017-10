Você está: Notícias

Filmes

Transformers: O Último Cavaleiro chega ao streaming de vídeo

Vcfaz - 18 Out 2017 - 15:44



A Looke , plataforma brasileira de streaming de vídeos on demand, adicionou nesta quarta-feira ao seu catálogo Transformer: O Último Cavaleiro , a mais recente produção da franquia. Sucesso de bilheteria internacional com US$ 605,4 milhões arrecadados, está disponível como pré-lançamento para aluguel e compra digital, por R$ 16,99 e R$ 49,99, respectivamente.



A trama envolta de muita ação traz a humanidade em guerra com os Transformers, que passam a ser caçados e precisam se esconder de agentes militares. Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho.



Com a chegada de Transformer: O Último Cavaleiro é possível encontrar toda a sequência dos robôs alienígenas para locação e venda no Looke, com os filmes Transformers, Transformers – A Vingança dos Derrotados, Transformers - O Lado Oculto da Lua e Transformers - O Lado

Oculto da Lua.



Além disso, também estão presentes no catálogo animações infantis da saga, como Transformers Prime e Transformers Animated, que estão no serviço para aluguel a partir de R$ 2,49.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).