SBT estreia série inédita Juacas no Mundo Disney

Vcfaz - 18 Out 2017 - 15:47



O SBT estreia no próximo sábado, 21 de outubro, às 11h, no Mundo Disney , a série inédita Juacas . Esta é a segunda série original brasileira para o Disney Channel, produzida pela Cinefilm e pela Chatrone, com direção geral de Juliana Vonlanten e criada por Carina Schulze, que também é showrunner da série. Gravada nas praias de Itacaré, na Bahia, Juacas retrata o universo do surfe tendo como ponto central a etapa do CAOSS (Campeonato Anual de Onda Super Surfe) e a competição entre as equipes principais de surfistas: os Juacas, os Red Sharks e as Sirenas.



Todo ano, no auge das férias, acontece o CAOSS, que atrai milhares de turistas, surfistas e centenas de jovens em busca de um sonho: se tornarem surfistas profissionais. O CAOSS é um campeonato de equipes de surf que acontece há décadas e que já revelou diversos talentos, dentre eles a lendária equipe Juacas. O evento é superimportante para os atletas se classificarem para os campeonatos internacionais. Todos os anos, várias equipes de surf viajam para Itacaré e ficam lá durante os meses das férias para participarem deste campeonato. A equipe que ganhar o CAOSS tem o passaporte garantido para continuar competindo como profissional nos circuitos oficiais – e este é o sonho de todo surfista iniciante.



Este ano vai ser diferente. O antigo time Juacas, desaparecido há mais de 15 anos devido ao sumiço do seu líder – o Professor Juaca (Nuno Leal Maia) – reaparece para disputar o CAOSS e voltar ao circuito. Sem muitos recursos e nem patrocínio, os Juacas enfrentarão o time favorito e bem patrocinado, os Red Sharks, e o primeiro time composto só de meninas, as Sirenas, além de várias outras equipes sedentas pelo título. É muita expectativa e tensão no ar!





