Você está: Notícias

Audiência

Programa do Porchat conquista a liderança e bate recorde de audiência

Vcfaz - 18 Out 2017 - 15:55



Com 7 pontos de média, o Programa do Porchat de ontem, dia 17 de outubro, bateu recorde de audiência e liderou em seu horário de exibição, de 0h20 à 1h13, com 7 pontos de média.



O talk show, comandado por Fábio Porchat, também venceu, pela primeira vez, o programa de conversa da concorrente, na faixa de confronto de 0h52 à 1h13, com média de 6 pontos contra 5 da outra emissora.



Os convidados da noite foram a dupla Pepê & Nenê e o quarto eliminado de A Fazenda – Nova Chance, o ex-jogador Dinei .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).