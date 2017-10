Você está: Notícias

GNT exibe documentário sobre tragédia em Mariana

Vcfaz - 18 Out 2017 - 15:57



No dia 29 de outubro, à 0h, o canal GNT vai exibir o documentário “ Rio Doce: Histórias de Uma Tragédia ”.



O acidente, que devastou a cidade de Mariana (Minas Gerais) em 2015, completa dois anos dia 5 de novembro. Cerca de 60 milhões de metros cúbicos de lama escorreram pelos vales da cidade histórica. O longa-metragem é o primeiro sobre a tragédia do Rio Doce e aborda o tema sob o olhar das vítimas, mostrando o desastre do rompimento da barragem da Samarco, que causou muitas perdas e desabrigou muita gente. O filme mostra ainda a destruição da fauna e da flora, as margens dos 550 quilômetros de extensão do local, em seu percurso até o mar, em Regência, no Espirito Santo.



A tragédia afetou também questões sociais, econômicas e ambientais, que certamente levarão muitos anos para serem equacionadas. Em meio a toda destruição, ficaram para trás muitas histórias de pessoas que tinham uma relação forte com a cidade – de onde tiravam sustento, lazer, alimento e energia – e que tiveram suas vidas para sempre alteradas com a chegada dos rejeitos tóxicos. O filme é dirigido por Pedro Serra, que já produziu documentários sobre a tragédia da Região Serrana do Rio de Janeiro e a ocupação do Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro, e pelo roteirista Hermano Beaumont.





