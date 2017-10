Você está: Notícias

History estreia segunda temporada de Caçando Hitler

Vcfaz - 18 Out 2017 - 16:00



Hitler realmente se suicidou? Teria ele fugido para a América Latina após o fim da Segunda Guerra? A série Caçando Hitler (Hunting Hitler), do canal History , tenta decifrar o mistério em torno da morte do ditador nazista. E retorna ao canal em sua segunda temporada, a partir de 25 de outubro, às 21h45. Nos novos episódios, a equipe de pesquisadores continua em busca de evidências e respostas.



Nessa segunda temporada, as pesquisas são ampliadas, e incluem a investigação de documentos confidenciais da CIA e do MI6, o serviço secreto de inteligência do Reino Unido. Depoimentos de autoridades da Argentina, Rússia e Alemanha, além de viagens ao norte da Espanha, Marrocos e Chile dão novas pistas para esclarecer a verdade sobre a suposta morte do nazista. A investigação continua para tentar descobrir se Hitler teria realmente morrido no bunker.



Entre os investigadores, estão o agente da CIA Bob Baer, autor do livro que deu origem ao longa Syriana – A Indústria do Petróleo, e Dr. John Cencich, um reconhecido investigador de crimes de guerra.





