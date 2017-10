Você está: Notícias

BBC Worldwide anuncia o elenco da nova temporada de Doctor Who

Vcfaz - 24 Out 2017 - 1:56



Quando a atriz Jodie Whittaker assumir o personagem do décimo terceiro Doctor Who na série que deve ser o sucesso mundial no próximo ano, ela será acompanhada por um novo elenco fixo.



A BBC Worldwide anuncia que Bradley Walsh , Tosin Cole e Mandip Gill serão os três novos atores no elenco de Doctor Who.



Bradley vai dar vida ao personagem Graham, Tosin será Ryan e Mandip será Yasmin. A atriz Sharon D Clarke também estará de volta como uma personagem que interpretou antes na série.



Responsável por colocar uma mulher como intérprete do personagem icônico do Doctor, o novo Produtor Executivo e Principal Roteirista, Chris Chibnall , também está reunindo quem viajará com o Doctor Who na TARDIS, em um time de novos personagens.



Notícias exclusivas confirmam que a nova temporada terá 10 episódios semanais, no ar a partir de setembro de 2018, com um episódio de estreia de longa duração.





