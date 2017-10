Você está: Notícias

Mercado

NET e Claro estreiam dois novos canais em alta definição

Vcfaz - 24 Out 2017 - 2:11



As operadoras de multisserviços NET e Claro HDTV estrearam nesta terça-feira, dia 24 de outubro, dois novos canais em alta definição em suas grades de programação.



As novidades ficam por conta da chegada do canal Futura HD (587) e do Premiere 7 HD (canal 727).



O Canal Futura é uma experiência pioneira de comunicação para transformação social, que opera a partir de um modelo de produção televisiva educativa, participativa e inclusiva, não comercial, não governamental, sem fins lucrativos e de interesse público, com base em parcerias que articulam e mobilizam uma rede social em vários estados brasileiros.



No Premiere , o assinante assiste ao melhor do futebol nacional no conforto de casa.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).