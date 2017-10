Você está: Notícias

Eminem ganha homenagem e programação especial em canal de áudio da Sound

Vcfaz - 24 Out 2017 - 16:19



Entre indicações ao Grammy e um Oscar de melhor canção pela música Lose Yourself, da trilha de ‘8 Mile - Rua das Ilusões’, o rapper norte-americano Eminem chega aos 45 anos e ganha Especial no canal de áudio Black .



Conhecido internacionalmente a partir do álbum Slim Shady LP, em 1999, Eminem tornou-se um artista controverso graças aos toques cruéis de homofobia e misoginia que sempre estiveram presentes na sua música, o que, ou apesar disto, não afetou sua grande popularidade.



O ‘Especial Eminem 45’ vai ao ar até 30 de outubro, sempre às 10h, 15h e 21h, no canal Black .





