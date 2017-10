Você está: Notícias

Anatel divulga desligamento do sinal analógico de TV em Franca

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, concedeu entrevista aos jornalistas, na manhã desta terça-feira, dai 24 de outubro, e entregou o kit gratuito da TV Digital de número 40 mil na cidade de Franca, interior do Estado de São Paulo.



Já foram distribuídos, em Franca e em 24 municípios próximos, 75 mil kits, compostos por conversor, antena e controle remoto, para os beneficiários dos programas sociais do governo. Na região, o desligamento do sinal analógico da TV aberta está marcado para o dia 29 de novembro.



O presidente da Anatel destacou que a digitalização do sinal da TV Aberta é um processo que está ocorrendo no país inteiro. O objetivo é que todos os domicílios da Região de Franca, a partir do dia 29 de novembro, sejam digitais. O presidente convocou as famílias dos programas sociais que ainda não receberam os kits a agendarem o dia, o local e a hora para a retirada dos equipamentos.



