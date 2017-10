Você está: Notícias

Especial de Halloween no Vivo Play traz lançamentos e clássicos aterrorizantes

Vcfaz - 24 Out 2017 - 16:44



Até o dia 31 de outubro, os assinantes da Vivo TV poderão aproveitar a lista especial de filmes em homenagem ao Halloween . Dentre os filmes selecionados, os destaques são “ Alien – Covenant ” – a continuação mais recente, lançada este ano, da saga que aterroriza as pessoas com alienígenas desde 1979; “ O Chamado ” – um clássico no suspense e um marco que, ainda hoje, é referido em ações publicitárias e eventos; e “ Nosferatu ” – o clássico de 1922 que foi o primeiro filme do Drácula e apresenta cenas em preto e branco, o que as tornam ainda mais horripilantes e fantasmagóricas.



Além dos destaques, o especial também conta com os filmes “Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal”, “A Casa dos Mortos”, “Ouija – A Origem do Mal”, e “Residente Evil- A Vingança”.



O especial está disponível no Vivo Play – plataforma de vídeo sob demanda da Vivo TV – e o cliente pode acessá-lo quando e onde quiser pela TV, tablet, smartphone e computador. O acesso ao serviço é gratuito.





