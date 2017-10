Você está: Notícias

Lifetime estreia com exclusividade a terceira temporada de Jane the Virgin

Vcfaz - 24 Out 2017 - 16:47



O canal pago Lifetime estreia com exclusividade no dia 1º de novembro, às 21h10, a terceira temporada de Jane the Virgin , já considerada uma das mais comoventes da série e que certamente partirá os corações da audiência. Jane Villanueva (interpretada magistralmente por Gina Rodríguez, indicada ao Globo de Ouro como Melhor atriz de série de TV comédia ou musical) enfrentará um turbilhão de eventos que mudarão sua vida para sempre.



No novo ano da série, Jane terá de lidar com o novo estilo de vida ao se casar com Michael (Brett Dier). Enquanto isso, Rafael descobrirá segredos de seu passado e terá de aprender a ser pai, pois sua ex-esposa, Petra Solano, dá à luz a gêmeas. E Jane enfrentará um turbilhão de eventos que mudarão sua vida para sempre.



A temporada anterior foi um ano de crescimento e mudanças para Jane Villanueva (Gina Rodríguez), quando se adaptou a seu novo papel: uma mãe virgem. Por sorte, tinha sua mãe, Xiomara (Andrea Navedo) e sua avó, Alba (Ivonne Coll), como apoio, enquanto lutava para alcançar o equilíbrio entre os estudos, seu trabalho e seu filho Mateo.





