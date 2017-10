Você está: Notícias

Novembro: "Chatô" é o filme do mês no Canal Brasil

Canal Brasil traz na faixa "Seleção Brasileira" , dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, o polêmico "Chatô, o Rei do Brasil" . Inspirado no best seller homônimo de Fernando Morais, conta a história da vida e obra de Assis Chateaubriand. Em seu delírio, Chatô se vê dentro de um show de TV ao vivo, transmitido para todo o país, mostrando a aventura que foi a construção e o declínio de seu império de rádios, jornais e TVs. Uma disputa de amor e poder em trama épica sobre o magnata das comunicações no Brasil. Produzido durante duas décadas, o filme foi escrito e dirigido por Guilherme Fontes e tem no elenco nomes como Marco Ricca, Andréa Beltrão, Leandra Leal, Eliane Giardini, Letícia Sabatella, Paulo Betti e Gabriel Braga Nunes. "Chatô, o Rei do Brasil" estreia dia 28 de novembro , às 22h.



O longa inédito de Luiz Carlos Lacerda, "Introdução à Música do Sangue" (dia 07 de novembro , às 22h) é estrelado por Ney Latorraca, Bete Mendes, Armando Babaioff e Greta Antoine.No interior do Brasil, entre o mundo arcaico e o contemporâneo, uma família vive suas angústias numa atmosfera de desejo e repressão. Baseado num argumento de um mestre do romance de introspecção psicológica, o escritor Lucio Cardoso.



No inédito "Corpo Elétrico" (dia 21 de novembro , às 22h),Elias (Kelner Macêdo) é o jovem criador de uma fábrica de confecção roupas no centro de São Paulo. Ele mantém pouco contato com a família na Paraíba, e passa seus dias entre o trabalho e os encontros com outros homens. Enquanto reflete sobre as possibilidades de futuro, começa a ficar cada vez mais próximo dos colegas da fábrica, e vê os amigos seguirem caminhos diferentes dos seus.



Caio Blat, Jonathan Haagensen, Sílvio Guindane, Cássia Kis Magro e Ailton Graça estrelam "Broder (dia 14 de novembro , às 22h). Capão Redondo, bairro de São Paulo. Macu (Caio Blat), Jaiminho (Jonathan Haagensen) e Pibe (Sílvio Guindane) são amigos desde a infância e seguiram caminhos distintos ao crescer. Jaiminho tornou-se jogador de futebol, alcançando a fama. Pibe vive com Cláudia e tem um filho com ela, precisando trabalhar muito para pagar as contas de casa. Já Macu entrou para o mundo do crime e está envolvido com os preparativos de um sequestro. Uma festa surpresa organizada por dona Sonia (Cássia Kiss), mãe de Macu, faz com que os três amigos se reencontrem. Em meio à alegria pelo reencontro, a sombra do mundo do crime ameaça a amizade do trio.



