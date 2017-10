Você está: Notícias

History estreia o especial A Evolução dos Carros

No dia 5 de novembro, às 21h45, o canal History estreia o especial A Evolução dos Carros (Car Country), que explora a evolução dos carros nos Estados Unidos, desde os anos 70 até os dias atuais.



A produção inédita apresenta desde alguns estranhos erros de design e estratégias de marketing até incríveis sucessos de vendas das montadoras. O especial também aborda como os principais acontecimentos, a cultura pop e experiências loucas deram forma aos veículos de cada década.





