Você está: Notícias

Solidariedade

TV Cultura transmite a 20ª edição do Teleton

Vcfaz - 25 Out 2017 - 14:33



Mais uma vez, a TV Cultura se une ao SBT pela causa do Teleton . Em 2017, quando o evento completa 20 anos, a emissora será representada pelas apresentadoras do Momento Papo de Mãe, Mariana Kotscho e Roberta Manreza, e pelos integrantes do Quintal da Cultura. A TV pública também transmitirá ao vivo o evento na sexta-feira (27/10), logo depois do Cine Cult, permanecendo no ar até as 10h do sábado (28/10). À noite, o Teleton volta à tela da emissora com a transmissão do encerramento, às 22h30, após o Clássicos.



No sábado (28), a partir das 7h, os integrantes do Quintal da Cultura - Doroteia, Ludovico e Osório – participam desta grande festa da solidariedade. Já às 8h, Roberta Manreza e Mariana Kotscho, do Momento Papo de Mãe, dividem o palco com a atriz e apresentadora Maisa Silva e o elenco da novela Carinha de Anjo.



Neste ano, a meta estabelecida do Teleton é de 28 milhões de reais, que serão destinados à manutenção das unidades e do Hospital da AACD. Além disso, o programa conta com uma plataforma inédita: o Teleton+, em parceria com a Endemol Brasil. Esse será um novo formato de programa, transmitido nas páginas e no site do Teleton simultaneamente à maratona televisiva, com conteúdo exclusivo para as maiores plataformas de mídias sociais - YouTube, Facebook e Twitter - e a presença de influenciadores digitais.



Teleton é acreditar foi o tema escolhido para edição por simbolizar o espírito da AACD, que acredita sempre na superação e evolução dos pacientes e que, a cada edição do Teleton, é possível alcançar todos os sonhos. “Nos surpreendemos a cada passo, a cada edição e a cada doação que recebemos durante o Teleton. Vamos para mais um ano com muito entusiasmo e confiantes que será uma edição de sucesso. Afinal, completar 20 anos de Teleton está sendo uma honra para nós por saberemos o quanto as pessoas acreditam no potencial da Instituição.” – afirma Valdesir Galvan, Superintendente Geral da AACD.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).