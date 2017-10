DOGTV, novo canal da Discovery, estreia em breve nas operadoras NET, Claro e Vivo

Você está: Notícias

Vcfaz - 25 Out 2017 - 17:45



Existem mais de 600 milhões de cães de estimação no mundo, cerca de 52 milhões no Brasil, e o crescimento exponencial do mercado pet acompanha uma mudança relevante na relação entre humanos e animais: os donos nunca foram tão conscientes sobre os cuidados que contribuem para a saúde e bem-estar dos cães.



Alinhada aos novos hábitos, a Discovery Networks traz para o Brasil o canal DOGTV – primeiro canal dedicado aos cães e desenvolvido especialmente para eles. DOGTV já está disponível para os assinantes da SKY (desde 17/10) e chega à NET e à Claro HDTV em breve. Na Vivo TV a entrada está prevista para o início de 2018 . A Discovery distribuirá ainda o canal nos demais países da América Latina. O canal é oferecido à la carte, com contratação avulsa por R$ 19,90 mensais .



O canal DOGTV foi desenvolvido ao longo de três anos com o objetivo de relaxar e entreter os cachorros que ficam sozinhos em casa, espectadores com necessidades e interesses particulares. A análise de 68 estudos acadêmicos e o trabalho de quatro especialistas em comportamento canino orientaram o desenvolvimento do conteúdo exclusivo do canal, que traz cores, temas e escalas tonais – visuais e sonoras – atraentes para os cães. A sonoridade foi criada a partir de timbres, frequências e volumes agradáveis para os animais, e os elementos visuais respeitam as características fisiológicas próprias da visão canina.



Música instrumental, balbucio de bebês, risadas infantis, paisagens naturais e outros cães em momentos de alegria e calma são algumas das sequências e temáticas componentes da programação, que conta com mais de dois mil títulos divididos em três gêneros: relaxamento, estímulo e exposição (situações do dia a dia). O canal conta até mesmo com uma equipe de compositores e instrumentistas, que criam as trilhas sonoras da programação de acordo com os princípios estudados.





