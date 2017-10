Você está: Notícias

A Hora da Venenosa já acumula quatro vitórias na disputa pela audiência

Vcfaz - 27 Out 2017 - 12:28



O A Hora da Venenosa teve nesta semana um excelente desempenho e garantiu nesta quinta-feira, 26 de outubro, pelo quarto dia consecutivo, a liderança isolada, e desta vez ampliando a vantagem, com um placar de 11 pontos de média, contra 9 da concorrente segunda colocada, que exibia um programa de fofoca.



No ar das 14h03 às 15h, a atração, comandada por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, marcou ainda pico de 12 pontos e share de 24%.



E no horário completo, de 11h59 às 15h, o Balanço Geral, comandado por Reinaldo Gottino, consolidou o segundo lugar isolado com média de 8 pontos, pico de 12 pontos e share de 19%.





