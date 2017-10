Você está: Notícias

Eliana volta a apresentar seu programa com muitas novidades

Vcfaz - 27 Out 2017 - 12:33



Neste domingo, 29 de outubro, às 15h, Eliana estará de volta. Depois de cinco meses, a apresentadora retorna ao palco do seu programa cheia de novidades e entrevistas exclusivas.



Eliana abriu as portas da sua casa para o jornalista Roberto Cabrini e contou tudo sobre a gravidez da pequena Manuela. Abriu o jogo sobre os seus medos, falou sobre a fé e ainda revelou seus segredos para voltar à forma. Além disso, aceitou o convite de visitar o apartamento onde passou a infância ao lado da família, quando seu pai era zelador. É o mesmo prédio onde sua mãe dona Eva mora atualmente e ela passou seus meses de afastamento da TV, recolhida para salvar a vida da sua pequena. Ela apresenta sua filha para o jornalista e também mostra o quarto da bebê, feito com muito carinho. Uma entrevista cheia de emoção.



Depois de completar 5 anos da morte de Hebe Camargo , Eliana foi até a casa da apresentadora em São Paulo. Mostrou detalhes da propriedade, conversou com familiares e ainda recebeu amigos famosos, que sempre foram próximos à primeira dama da TV brasileira. Com exclusividade, Eliana abriu o acervo da apresentadora, mostrou roupas de seu guarda-roupa de luxo e descobriu cartas exclusivas recebidas pela apresentadora, de muitas celebridades, e ainda Eliana leu uma carta que ela trocou com seu filho Marcello. Quando ele a ouviu de novo, ficou muito emocionado. Padre Marcelo Rossi revelou algumas histórias curiosas de muita fé da apresentadora. Agnaldo Rayol fala sobre sua grande amizade com Hebe e Carlos Alberto de Nóbrega contou sobre os bastidores ao lado de Hebe Camargo.



E ainda tem a estreia do novo quadro: “ Com o Passar dos Anos ”. Como você se imagina daqui 20, 30 ou até 60 anos? Zezé Di Camargo e sua noiva Graciele Lacerda vão passar por essa experiência no primeiro episódio. Eles vão falar de amor, de convivência e ainda abrir o coração quando se olharem no espelho e notarem as marcas do tempo. Os dois irão envelhecer 40 anos lado a lado e falar de como estará o amor deles na velhice. Zezé e Graciele vão revelar quais as últimas palavras falariam um para o outro.



Foto: Lourival Ribeiro / SBT





