MTV estreia o reality show Fear Factor

O programa que desafia os competidores a enfrentarem seus medos, ‘ Fear Factor ’, estreia terça-feira, dia 31 de outubro, às 22h, na MTV , sob o comando do rapper e empresário Ludacris. Com um total de 12 episódios de uma hora cada, o reality foi criado sob medida para uma geração cada vez mais capacitada e ansiosa.



Repleto de novas provas inspiradas em lendas urbanas, filmes de terror e vídeos virais da internet, os concorrentes do reality terão como objetivo principal confrontar e encarar seus maiores - medos sejam eles quais forem - além de serem convocados a sair de sua zona de conforto para agir contra todas as provas propostas.





