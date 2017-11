Você está: Novelas

O rico e Lázaro: resumo da semana de 30 a 4/11

30 Out 2017



Segunda-feira



Joana se surpreende ao ver que Benjamin está vivo. Shag-Shag diz que o melhor para Hurzabum é ficar longe do palácio. Nitócris descobre que Belsazar conseguiu fugir a tempo. Nebuzaradã manda intensificar as buscas a Belsazar. Malca diz não suportar viver no mesmo local do homem que matou seu pai. Neusta recebe uma carta de Joaquim e descobre que será avó. Benjamim se abre com Joana. Ravina e Zadoque seguem para a sinagoga. Fassur ameaça Oziel. Joana procura Zac e pede autorização para Benjamim visitar Asher. Shag-Shag e Arioque trocam palavras carinhosas. Daniel lê as palavras de Deus para as crianças no palácio. Zac fica revoltado com a felicidade de Asher e Joana. Asher se emociona ao rever Benjamin. Aproximadamente dois anos se passam. Shag-Shag e Kidist cuidam de Arioque. Zelfa se casa com Zadoque. Dana passeia feliz ao lado de Absalom. Shag-Shag visita Hurzabum. Nicolau paquera Kidist. Fassur olha com maldade para uma moça na rua. Nitócris se enche de ódio ao ter que fazer reverência para Sammu. Nebuzaradã permanece reinando, cruel. Asher lê a palavra de Deus para Joana, Benjamin e Lior. Grávida, Malca tenta animar Zac. Absalom se arruma para o casamento com Dana. Nebuzaradã e Sammu-Ramat condenam uma serva à morte. Aspenaz diz que o rei está chamando Labash-Marduk. Aflita, Nitócris aguarda por alguma notícia do filho. Belsazar e Madai chegam à Casa da Lua. O filho de Nitócris reconhece Arioque. Neusta procura Daniel e diz que quer fugir do palácio. Labash-Marduk é obrigado por Nebuzaradã a matar a serva. Nervoso, Absalom chega até a casa de Ravina para o casamento. Fassur provoca o noivo. Elga diz sentir falta de Zelfa. Nicolau namora com Kidist. Dana aparece linda, vestida de noiva. Todos a admiram. Absalom se emociona. Rabe-Sáris chega e chama a tenção de todos. Ele diz que o casamento não poderá acontecer.



Terça-feira



Rabe-Sáris diz que Dana não é pura. Todos se espantam. Dana começa a chorar. Ravina enfrenta Rabe-Sáris e lhe acerta um soco. No palácio, Labash-Marduk se recusa a assassinar a serva. Nebuzaradã se enche de ódio. Dana confessa ter sido violentada. Absalom defende sua noiva. Fassur tenta jogar Elga contra Dana. As crianças hebreias ajudam Labash-Marduk a se esconder do rei. Elga diz abençoar a união entre Absalom e Dana. Daniel diz que Neusta não pode fugir e pede para ela manter a fé. Rabe-Sáris discute com Namnu e acaba deixando escapar que já tem um filho. Escondida, Nitócris escuta e fica desconfiada. Nebuzaradã reclama da criação do filho. Beroso provoca Sammu-Ramat. Ela ameaça o sacerdote. Na sinagoga, Fassur discursa contra as mulheres. Belsazar descobre que Arioque tornou-se inimigo de Nebuzaradã. Em conversa com Beroso, Larsa diz que Zabaia viu Sammu-Ramat deitada com Rabe-Sáris. Dana retorna à cerimônia e Zadoque oficializa a união entre ela e Absalom. Ebede-Meleque tenta confortar Namnu. Beroso se encontra com Nabonido e Nitócris. Eles chegam a conclusão de que Sammu-Ramat e Rabe-Sáris são os pais de Labash-Marduk. Beroso avisa que é preciso ter provas. Ele diz que tentará usar Darice. Ebede-Meleque pede para Neusta não fazer nenhuma besteira. Darice é humilhada pela rainha. Labash-Marduk pede para se esconder no quarto de Lia. Beroso joga Darice contra Sammu-Ramat. Joana agradece por Zac autorizá-la a visitar Asher. Daniel e Abednego falam do poder de manipulação de Beroso. Aspenaz encontra Labash-Marduk e acalma o menino. Rabe-Sáris e Sammu-Ramat discutem. Nitócris diz que Asher pode saber mais sobre o passado de Sammu. Arioque se espanta ao encontrar Belsazar na Casa da lua. Darice descobre que Sammu-Ramat não tentou salvar a vida de Zabaia. Magoada ela revela para Rabe-Sáris que seu filho com a sacerdotisa nasceu morto. Nitócris vai até o calabouço e diz que precisa conversar com Asher.



Quarta-feira



Asher conta para Nitócris tudo que sabe sobre Nebuzaradã e Sammu-Ramat. Em conversa com Rabe-Sáris, Darice revela que seu filho com Sammu nasceu morto e que Labash-Marduk na verdade é uma criança roubada. Belsazar pede o apoio de Arioque. Labash-Marduk volta com Aspenaz. Arioque se irrita com a arrogância de Belsazar. Zac trata Malca com carinho. Sammu-Ramat reencontra Labash-Marduk e pede para o filho se acalmar. Zac estranha o comportamento de Rabe-Sáris. Asher recebe a visita de Joana na prisão. Irritado, Rabe-Sáris bebe na Casa da Lua. Zac e Beroso falam sobre as contas do palácio. Asher agradece o apoio de Joana.



Quinta-feira



Dana é recebida pelos familiares de Absalom. Fassur se encontra com uma prostituta e faz pedidos excêntricos. Aspenaz procura a rainha e avisa que Darice está sumida. Beroso confabula com Nitócris e Nabonido. Ravina janta em clima de harmonia com os familiares. Absalom trata Dana com carinho e eles se amam. Lior implica com Benjamin. Sammu não encontra Darice. A serva se propõe a ajudar Nitócris a se livrar da rainha. Namnu se preocupa com a ausência de Rabe-Sáris. Elga discute com Fassur. Nitócris, Nabonido e Darice vão até a sala do trono e pedem apara falar com o rei. Asher conta para Daniel que Nitócris fará algo contra Sammu-Ramat. Darice afirma que Nebuzaradã foi traído pela rainha. Nitócris e a serva revelam a verdade sobre o passado de Sammu. O rei descobre que Kassaia foi assassinada por Sammu. Darice e Nitócris então revelam que Labash-Marduk não é filho de Nebuzaradã.



Sexta-feira



Furioso, Nebuzaradã avisa que dará fim à Sammu-Ramat, Labash-Marduk e Rabe-Sáris. Zac tenta acalmar o rei. Nitócris pede para que Darice fuja para algum lugar em segurança. O rei encontra com Sammu-Ramat e diz saber de toda a verdade. Ele a ameaça. Ela finge arrependimento e começa a dizer palavras de amor. O rei resiste e começa a enforcar a rainha. Sammu-Ramat retira um espinho envenenado de seu anel e fere Nebuzaradã no pescoço. Ele tenta ataca-la, mas fica tonto e perde as forças. Ela o segura em seus braços e lhe beija. Nebuzaradã morre. Beroso diz que Rabe-Sáris está correndo perigo. Zac procura pelo irmão no palácio. Larsa tenta difamar Dana para Nicolau. Namnu e Neusta acompanham Malca. Ravina descobre que Fassur levou uma mulher para a sinagoga. Zac encontra com Rabe-Sáris na Casa da Lua e avisa que o irmão não pode voltar para o palácio. Fassur nega as acusações de Ravina. Nicolau pede para falar com Absalom. Sammu-Ramat acaricia o corpo de Nebuzaradã. Nicolau diz que Larsa está tentando difamar Dana. Zac e Rabe-Sáris encontram Belsazar. Absalom trata Dana com carinho e avisa que precisa sair. Nitócris fica ansiosa para saber o que o rei fez com Sammu-Ramat. Shag-Shag se oferece para tirar Namnu do palácio. Belsazar propõe um acordo a Zac e Rabe-Sáris. Aspenaz teme pela vida de Labash-Marduk. Impaciente, Nitócris sai de seu quarto em busca de notícias. Belsazar pede para Zac avisa à Nitócris sobre seu paradeiro. Aspenaz pede ajuda a Daniel para proteger Labash-Marduk. Sammu-Ramat se despede do corpo de Nebuzaradã e vai até a varanda de seu quarto, delirando. Daniel pede para Abednego tentar proteger Asher. Darice retorna à Casa da Lua e se encontra com Shag-Shag. Ela revela que a adivinha é avó de Labash-Marduk. Talita e Samira pedem para Hurzabum tocar para atrair clientes. Ilana pede para Zelfa conferir se está tudo bem com Dana. Beroso e os guardas invadem o quarto do rei. O sacerdote percebe que Nebuzaradã está morto. Sob o efeito da flor da alegria, Sammu-Ramat tem uma crise de riso. Nitócris chega e ameaça a rainha. Fora de si, Sammu-Ramat se atira da varanda. Darice se despede de Shag-Shag. A adivinha vai até a frente do palácio e se depara com Sammu-Ramat morta no chão. Abednego diz que Asher corre perigo. Acompanhado de um guarda, Absalom aponta para Larsa. Nabonido é nomeado o novo rei. Nitócris diz que Labash-Marduk deve ser morto.





