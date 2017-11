Você está: Novelas

Globo

Malhação: resumo da semana de 30 a 4/11

Vcfaz - 30 Out 2017 - 1:38



Segunda-feira



Malu suspende os alunos que lideraram o protesto, inclusive Clara, e ameaça Ellen. Dóris conversa com os professores sobre K2. Marta exige que Lica retorne à escola e pede ajuda a Leide. Mitsuko e outros responsáveis pelos alunos reclamam das atitudes de Malu com Edgar. Tato alerta Keyla sobre a vacinação de Tonico. Ellen aprova o comportamento de Jota, e Fio provoca o menino. Benê, Juca e Guto tentam compor uma música romântica. Edgar encontra Bóris e admite que sente falta do ex-orientador escolar. Tina apresenta Yoko, sua avó, para Anderson. Edgar se embriaga e Bóris e Roney se preocupam. MB, Felipe, Guto, Samantha e Lica picham a escola contra Malu, e Clara se incomoda. Lica e Clara se surpreendem ao ver Edgar chegar embriagado ao colégio.



Terça-feira



Os alunos se assustam com a reação de Edgar, que afirma estar ao lado dos jovens. Edgar comenta que Bóris voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam de Edgar. Yoko se entende com Anderson e Tina comemora. Bóris ajuda Roney a fazer uma serenata para Josefina. Clara e Lica discutem. Mitusko e Noboru viajam, e Tina e Telma selam um pacto. Edgar afirma a Malu que não punirá os alunos pelos protestos. Felipe e MB ajudam Lica. Fio reclama com Ellen por não ter lhe falado sobre a possível viagem para o festival de tecnologia. MB sugere que Lica promova uma nova festa em sua casa. Juca e Guto falam sobre Benê. K2 comenta com K1 que Dóris está desconfiada de seu esquema de falsificação. Edgar pede que Clara não conte a Malu sobre a acusação de Lica.



Quarta-feira



Clara revela a Malu que Edgar está lhe traindo e a professora avisa que a separação custará caro ao empresário. Lica, MB e Felipe preparam a festa. Tina convence Benê a ir à festa de Lica, e Ellen afirma que não irá. MB liga para Moqueca. Tina ajuda Benê a se arrumar para a festa. Lica provoca Clara. Guto fica encantado com o visual de Benê. Samantha mostra aos colegas o vídeo em que registrou Edgar embriagado no colégio. Anderson não gosta de ver Moqueca chegar à festa. Samantha beija Fio. Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica e avisa a Felipe e MB, que não dão atenção. Anderson e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. Benê vê Guto beijar Clara. Lica acaba desmaiando.



Quinta-feira



Todos socorrem Lica, que é levada para o hospital. Mitsuko repreende Tina e Anderson. Noboru busca Telma na casa de Josefina. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Nena cuida de Lica e ouve quando Edgar questiona a filha sobre o desmaio. Mitsuko castiga Telma e Tina e exige que Ellen e Anderson não procurem mais pela filha. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. MB e K1 contam sobre o acidente de carro que sofreram. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.



Sexta-feira



Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Tonico chora sem parar, e Keyla fica nervosa. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou do beijo. Anderson localiza Fio, que revela sobre o racismo que sofreu dos seguranças do prédio de Lica e dos policiais. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Anderson garante a Nena que não tem envolvimento com drogas. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação do ex-marido. Dóris propõe que Fio denuncie o racismo que sofreu. Keyla decide levar Tonico ao médico. Anderson tenta conversar com Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).