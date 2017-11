Você está: Novelas

Tempo de amar: resumo da semana de 30 a 4/11

Vcfaz - 30 Out 2017 - 1:39



Segunda-feira



Em Lisboa, José Augusto e Firmino fogem com Mariana nos braços. Martim e Josefina procuram pela filha. Em Morros Verdes, Delfina ameaça Fernão. Moniz aconselha Fernão a se casar com Tereza e não desafiar Delfina. No Rio, Maria Vitória comenta com Geraldo que voltará a Portugal. Lucinda ouve quando Inácio diz a Falcão que gostaria de rever o rosto de Maria Vitória. Edgar se recupera de seu acidente. Olímpia confronta Januária e garante que não desistirá de Edgar. Celeste aceita o convite de Artur para fazer um recital em prol do Grêmio Cultural. Maria Vitória e Vicente trocam confidências sobre suas vidas. Inácio pede que Lucinda respeite sua dor por Maria Vitória. Eunice aceita o convite de Reinaldo para jantar. Lucerne aprisiona Helena e anuncia que a soltará em troca do paradeiro de Maria Vitória. Em Morros Verdes, José Augusto chega à Quinta com Mariana.



Terça-feira



Em Portugal, José Augusto dá ordens para que Delfina providencie tudo de que Mariana precisa. Delfina maldiz Fernão para Tereza. Martim e Josefina conversam com Padilha sobre o sequestro de seu bebê. No Rio de Janeiro, Natália e Felícia encontram Helena aprisionada no cabaré. Maria Vitória pede ajuda a Vicente para libertar Helena. Vicente ameaça Lucerne, que acaba soltando Helena. Giuseppe e Helena se beijam. Edgar questiona Olímpia sobre a motivação de Matias contra a amada. Helena revela a Maria Vitória que Lucerne a prometeu para um homem, e Vicente jura proteger a amiga de Teodoro. Maria Vitória acredita ter ouvido a voz de Inácio. Fernão tenta se reaproximar de Tereza. Reinaldo corteja Eunice, e Teodoro provoca o médico. José Augusto decide alterar seu testamento em prol de Mariana. Delfina anuncia a Irmã Imaculada que Mariana está com José Augusto.



Quarta-feira



Em Portugal, Irmã Imaculada afirma a Delfina que José Augusto está agindo de forma perigosa. José Augusto arma com o tabelião Viana para registrar Mariana novamente. No Rio, Reinaldo se desculpa com Eunice pelas ofensas de Teodoro. Carolina conversa com Vicente. Odete balbucia palavras para Vicente. Em Portugal, Tereza alerta Delfina sobre a visita de Viana e revela a Fernão que a filha de Maria Vitória está na Quinta. José Augusto apresenta Mariana a Henriqueta e Angélica. No Rio, Lucerne decide agradar Vicente, que se irrita. Lucinda desconfia de que Inácio esteja voltando a enxergar. Reinaldo agride Teodoro. Celeste compra uma casa à beira-mar. Lucinda não gosta quando Inácio mostra a Falcão o desenho de Maria Vitória. Januária revela a Edgar a ligação entre Matias e Olímpia, e o filho sente-se mal. Vicente descobre que Lucinda conhece Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Margarida avisa Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.



Quinta-feira



Lucinda teme que Maria Vitória se envolva com Vicente e desista de voltar para Portugal. Reinaldo percebe a tensão entre Olímpia e Januária e afirma que Edgar precisa descansar. Artur e Otávio preparam o Grêmio Cultural para o recital de Celeste Hermínia. Olímpia desconfia de que Vicente esteja gostando de outra moça. Lucerne conversa com Teodoro. Lucinda fica intrigada com o encontro romântico de Reinaldo. Inácio beija Lucinda e Emília vê os dois. Celina, Balbina e Pepito planejam vender geleias. Gilberte sugere a Lucerne que Vicente conhece Maria Vitória. Em Portugal, Padilha, Martim, Josefina e Jane se preparam para enfrentar José Augusto. Fernão afirma a Moniz que reconquistará Tereza. Henriqueta tem um mau pressentimento sobre Mariana. No Rio, Tomaso visita o cabaré se fingindo de cliente e garante a Natália que a resgatará. Maria Vitória passa mal, e Vicente a leva à casa de Lucinda para uma consulta com Reinaldo.



Sexta-feira



No Rio, Lucinda se desespera com a presença de Maria Vitória. Emília vê Maria Vitória e Vicente. Reinaldo e Eunice se divertem juntos. Teodoro despreza Felícia. Tiana sugere que Inácio e Justino formem uma dupla musical. Inácio acredita sentir o perfume de Maria Vitória e se emociona. Celeste e Eunice falam sobre o amor. Odete tenta se comunicar com Conselheiro. Emília questiona Lucinda sobre seu comportamento e a sobrinha faz ameaças veladas à tia. Geraldo encontra o desenho que Inácio deu a Falcão e reconhece o traço do amigo. Olímpia diz a Edgar que precisa conversar com o amado. Em Portugal, Delfina planeja casar Tereza com um pretendente e ordena que a filha esqueça Fernão. Longe de Josefina, Padilha aconselha Martim a fazer negócio com José Augusto. José Augusto exige que Padre João batize Mariana. No Rio, Inácio enxerga Lucinda e a beija. Geraldo pede que Maria Vitória fique na cidade.



Sábado



No Rio, Geraldo mostra o desenho de Inácio que encontrou e convence Maria Vitória de que o rapaz pode estar vivo. Inácio elogia a beleza de Lucinda. Helena apoia Maria Vitória a permanecer no Brasil. Vicente pensa em Maria Vitória. Sem saber de seu suposto desaparecimento, Celeste pede que Artur envie dois convites para seu recital a Inácio. Januária impede que um bilhete de Edgar chegue a Olímpia. Em Portugal, Padilha, Martim e Josefina chegam à Quinta e confrontam José Augusto, que os despista. José Augusto pede que Henriqueta abrigue Mariana por um período. Delfina apresenta Tereza a Macário e o incentiva a cortejar a filha. No Rio, Lucerne faz contribuições a um orfanato. Alzira se revolta ao ver Pepito vendendo geleias na rua, e Celina o defende. Em Portugal, Padilha desconfia do comportamento de Martim. Maria Vitória revela a Lucinda que decidiu ficar no Brasil.





