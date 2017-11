Você está: Novelas

O outro lado do paraíso: resumo da semana de 30 a 4/11

30 Out 2017



Segunda-feira



Clara garante a Renato que não foi agredida por Gael. Elizabeth repreende Renan por tê-la beijado. Clara revela a Nicácio que foi agredida. Nádia faz intriga de Clara para Lorena. Samuel convida Suzy para jantar. Clara visita Josafá e esconde seu estado. Gael busca o apoio de Estela. Bruno tenta beijar Raquel. Lorena alerta Vinicius sobre Gael. Renan confessa que se apaixonou por Elizabeth e Jô insiste que a esposa de Henrique se encontre com o empresário. Sophia se aconselha com Natanael sobre os direitos de Gael à jazida de esmeraldas. Josafá sai de casa armado depois que a neta vai embora. Renato encontra Clara e tenta falar sobre Gael. Mercedes implora que Clara não reate com o marido. Sophia orienta Gael a exigir que Clara permita a exploração das esmeraldas.



Terça-feira



Gael afirma a Sophia que não prejudicará seu casamento e Estela apoia o irmão. Clara confessa a Mercedes que quer salvar seu casamento. Bruno diz a Raquel que contará sobre eles para Nádia. Gael convida Clara para jantar. Mercedes convence Josafá a não agir contra Gael. O detetive de Natanael fotografa Elizabeth e Renan juntos. Clara pede para voltar a estudar e é apoiada por Lívia e Estela. Nádia não gosta de ouvir seu filho elogiar Raquel. Lívia sente ciúmes de Renato com Clara. Samuel convida Suzy para jantar em sua casa. Gael avisa a Clara que começará a investir no garimpo e a esposa garante que as terras só podem ser exploradas por ela.



Quarta-feira



Clara explica a Gael por que só ela pode explorar as esmeraldas. Lívia e Renato namoram. Renan e Elizabeth se beijam na frente do detetive, que fotografa o casal. Adinéia aprova o suposto namoro de Samuel e Suzy. Raquel comenta com Bruno que estranhou o comportamento de Clara. Gael mostra para Sophia o documento que o impede de explorar a esmeraldas. Clara pede para Renato levá-la até Pedra Santa e Lívia não gosta. Gael leva Sophia ao aeroporto. Clara pede para Josafá não entregar as terras para Sophia. Lívia conta para Gael que Clara foi para Pedra Santa com Renato. Gael bate com o carro e não consegue ir atrás de Clara. Elizabeth se emociona ao saber que seus vestidos serão produzidos e sai para comemorar com Renan. Henrique volta para casa. Natanael mostra para o filho as fotos feitas pelo detetive. Henrique confronta Elizabeth.



Quinta-feira



Henrique propõe a Elizabeth que os dois recomecem sua vida juntos. Natanael se enfurece com o filho. Estela e Lívia socorrem Gael. Renato avisa a Clara sobre o acidente de Gael. Josafá desabafa com Mercedes sobre seu desgosto com o casamento de Clara. Gael provoca Renato, que impõe sua autoridade médica ao rapaz. Lívia desconfia da relação entre Suzy e Samuel. Gael recebe alta do hospital e confisca o celular de Clara, por ciúmes de Renato. Nádia se irrita quando Raquel cozinha o chambari e é elogiada por todos. Nádia comenta com Gustavo sobre Bruno e Raquel. Samuel despista as investidas de Suzy e se encontra com um rapaz. Elizabeth e Henrique se amam. Henrique viaja e promete a Elizabeth e Adriana que voltará logo. Natanael orienta Sophia a fazer com que Clara assine um documento que concederá a Gael o direito de explorar suas terras. Natanael pede ajuda a Jô para armar um novo flagrante de Elizabeth e Renan. Gael tenta obrigar Clara a assinar o documento de Sophia e a esposa o ameaça com a separação.



Sexta-feira



Clara é firme com Gael e declara que não permitirá a exploração das esmeraldas. Bruno e Raquel se beijam e são vistos por Ivanilda e Nicácio, que comentam. Renato acusa Lívia de ter armado contra Clara e decide se afastar da namorada. Sophia convoca uma reunião de família. Gael controla o uso do celular de Clara. Raquel estranha que Clara tenha saído da rede social. Nádia implica com Raquel. Ivanilda e Nicácio contam para Lorena que Bruno beijou Raquel. Henrique se despede de Elizabeth e sugere que a esposa não se envolva em brigas com Natanael. Jô convence Elizabeth romper com Renan pessoalmente, e Natanael avisa ao detetive. Josafá comentam com Mercedes que gostaria que Clara ficasse com Renato. Para agradar Adnéia, Samuel convida Suzy para jantar. Sophia insiste para que Gael consiga a assinatura de Clara no documento. Renato declara seu amor por Clara e a beija. Renan tenta ficar com Elizabeth à força e, para se proteger, ela acaba provocando um acidente fatal. Natanael ameaça Elizabeth.



Sábado



Natanael ameaça Elizabeth e propõe que a nora se afaste de Henrique e Adriana, caso contrário a denunciará para a Polícia como assassina de Renan. Clara afirma a Renato que ama Gael e exige que o médico se afaste dela. Gael é gentil com Clara. Estela incentiva Lívia a lutar por Renato. Adnéia faz insinuações a Suzy e Samuel se incomoda. Samuel se encontra com um rapaz. Vinícius conversa com Lorena sobre o comportamento de Laura. Bruno insinua para Nádia que está namorando. Elizabeth teme que Adriana sofra por seu envolvimento na morte de Renan. Samuel marca uma consulta com Inácio. Caetana revela a Leandra que tem um sócio secreto no bordel e pede que a moça a ajude a encontrar uma pessoa. Lorena revela a Nádia que Bruno está com Raquel. Bruno declara sua paixão por Raquel. Caetana pede perdão a Mercedes por ter provocado a separação dela com Josafá no passado. Renato confessa a Lívia que ama Clara. Elizabeth aceita a proposta de Natanael e é obrigada a simular sua própria morte.





