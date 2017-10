Você está: Notícias

ESPN adquire direitos exclusivos de tradicional evento português

Vcfaz - 30 Out 2017 - 13:12



A ESPN adquiriu os direitos exclusivos para a exibição do ‘ Capítulo Perfeito ’, evento de ondas perfeitas apresentado pela Reef que ocorre em Nazaré, Portugal, até o próximo dia 23 de novembro. Devido à necessidade do tamanho e característica das ondas, a competição pode ocorrer em qualquer data dentro do período limite mediante anúncio com três dias de antecedência após previsão meteorológica.



O ‘ Capítulo Perfeito ’ ocorre anualmente em Portugal e conta com 16 surfistas, sendo oito portugueses e oito estrangeiros. Dois brasileiros estarão no torneio em 2017: Pedro Vianna ‘Scooby’, especialistas em ondas gigantes e já conhecido nas praias de Nazaré e Bruno Santos, campeão do evento em 2015 e um dos tube riders mais respeitados e consistentes do surf mundial.





