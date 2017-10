Você está: Notícias

Globo News estreia nova identidade visual

Vcfaz - 30 Out 2017 - 13:42



O canal pago Globo News estreou nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, sua nova identidade visual.



O grafismo do canal está mais simples e plano. Mais fácil para identificar as informações extras na tela.



O logo passou a ser exibido todo em uma só cor sólida. Além disto, sua disposição na tela mudou de posição. Agora é exibido do lado direito superior da tela.



Confira no vídeo abaixo como ficou o novo visual do canal:













