Embratel Star One anuncia início da fabricação de seu novo satélite Star One D2

30 Out 2017



A Embratel Star One anunciou os fornecedores internacionais contratados para construção e lançamento de seu novo satélite, o Star One D2 , o segundo da frota de quarta geração, denominada família D. O Star One D2 será construído pela provedora líder de satélites comerciais no mundo SSL e será lançado por um foguete da francesa Arianespace no final de 2019.



“ Estamos muito felizes em anunciar a parceria com a SSL e a Arianespace para a construção e lançamento do Star One D2 que reforça a posição da Embratel Star One como a maior operadora regional de satélite da América Latina ”, afirma José Formoso, CEO da Embratel.



O Star One D2 é o décimo segundo satélite da frota da Embratel Star One e o maior já fabricado pela empresa. Ocupando a posição orbital de 70° W, o novo satélite será equipado com as Bandas Ka, para atender às demandas de backhaul de telefonia celular, C e Ku, para complementar as ofertas de capacidade para dados, vídeo, Internet de clientes corporativos e backhaul celular, além de Banda X para o Ministério de Defesa.



O novo satélite complementará a cobertura de Banda Ka do Star One D1, ampliando as ofertas de backhaul e banda larga para todo o território nacional. O Star One D2 também garantirá a continuidade dos serviços em Banda C e Ku do Star One C2.



Com a Banda Ku, o satélite fornecerá capacidade de dados, vídeo e Internet para órgãos do Governo e grandes empresas de diversos setores das Américas do Sul e Central, incluindo o México, além de possibilitar a transmissão de sinais para TV por Assinatura. As ofertas de sinais de TV Aberta serão garantidas pela Banda C.



O Star One D2 terá 6,2 toneladas, uma potência estimada de 19,3 KW e vida útil prevista de mais de 15 anos. Estará equipado com 28 transponders (receptores e transmissores de sinais) em Banda C, 24 transponders em Banda Ku, 20 Gbps de capacidade em Banda Ka e uma certa capacidade em Banda X para uso militar.





