Você está: Notícias

Sinal aberto

Canais FOX tem sinal aberto durante o feriado na SKY Pré-pago

Vcfaz - 30 Out 2017 - 20:05



A operadora SKY vai abrir o sinal dos canais Fox Life , FX , Fox Sports e Fox Sports 2 para os clientes SKY Pré-Pago . Eles ficam disponíveis de 1º a 10 de novembro, para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa.



Entre os destaques da programação do Fox Life estão episódios inéditos da primeira temporada de This is Us, todas as terças-feiras, às 22h45, e no FX, no dia 8, o inédito e penúltimo episódio da sétima temporada de American Horror Story. Já no Fox Sports os destaques ficam por conta da semi-final da Libertadores, com a partida entre Grêmio e Barcelona, no dia 1º de novembro, e o jogo entre Borussia Dortmund e Bayern, um clássico da Bundesliga, no dia 4.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).