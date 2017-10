Você está: Notícias

Novembro: Telecine traz "Joaquim" e longas inéditos de Jackie Chan e Jason Statham

robertoscalon - 30 Out 2017 - 20:37



VCFAZ.TV continua trazendo as novidades de novembro na Rede Telecine . Superestreia" são as aventuras "Rogue One: Uma História Star Wars" e "Doutor Estranho" , a animação "Moana: Um Mar de Aventuras" e o drama "Estrelas Além do Tempo" .



Jackie Chan e Johnny Knoxville estrelam "Fora de Rumo" ( 10 de novembro , às 22h). Bennie Chan é um detetive de Hong Kong que está inconformado com a morte de seu parceiro. Ele se junta com um atrapalhado e inescrupuloso apostador norte-americano para deter um criminoso chinês. Isla Fisher, Zach Galifianakis e Jon Hamm são "Os Vizinhos Nada Secretos" ( 17 de novembro , às 22h). Um casal suburbano se envolve em uma espionagem internacional quando descobre que seus novos vizinhos, aparentemente perfeitos, são espiões do governo.



Vince Vaughn é Nick Barrow, um especialista em planejar assaltos em "Tempo Contado" ( 03 de novembro , às 22h). Quando um roubo não dá certo, ele se vê perseguido pela máfia e policiais corruptos. Ao lado da filha Cate, Nick tenta permanecer o máximo de tempo vivo, para que seu seguro de vida entre em vigor e ele possa dar um futuro melhor para a garota. Warren Beatty dirige Lily Collins e Haley Bennett em "Regras Não Se Aplicam" ( 06 de novembro , às 22h). O longa conta a história de amor entre Marla Mabrey, uma aspirante a atriz, e Frank Forbes, seu motorista. Mas o relacionamento é proibido pelo chefe deles, um bilionário e excêntrico produtor de cinema.



"Amor & Amizade" ( 1º de novembro , às 20h10), se passa século XVIII. Para fugir das fofocas sobre seus casos amorosos, a viúva Lady Susan Vernon busca refúgio na casa dos antigos sogros e decide arranjar um novo marido para si e um bom pretendente para sua filha, Frederica. Com Chloë Sevigny, Kate Beckinsale, e Xavier Samuel no elenco. No suspense "O Bom Vizinho" ( 10 de novembro , às 0h), dois jovens tentam assombrar a casa de um vizinho. Mantendo-o sob vigilância para enganá-lo, eles acabam descobrindo que a vítima é muito mais perigosa do que imaginavam.



No Telecine Pipoca



Jason Statham, Jessica Alba e Tommy Lee Jones estrelam "Assassino a Preço Fixo 2 - A Ressurreição" ( 19 de novembro , às 22h15). Vivendo escondido no Rio de Janeiro há cinco meses, Arthur Bishop é descoberto por uma capanga enviada por Riah Crain (Sam Hazeldine), um velho conhecido da época em que viveu no orfanato. Crain quer que Bishop retorne à vida de assassino para eliminar três pessoas que atrapalham bastante...



O drama coreano "O Túnel" ( 03 de novembro , às 20h10), Jung-su que sai de seu trabalho e vai o mais rápido possível para casa, tentando chegar a tempo de comemorar seu aniversário com sua família. No entanto, algo bizarro e inesperado impede a conclusão da jornada de Jung-su: um túnel despenca, deixando o homem preso nos escombros.



Um adolescente viciado em tecnologia tem sua ideia roubada por um executivo vigarista em "O Grande Mentiroso 2" ( 14 de novembro , às 18h). Ele e sua melhor amiga viajam até Seattle dispostos a fazer de tudo para impedir o ladrão de usar sua ideia.



No Telecine Cult



O longa brasileiro "Joaquim" ( 09 de novembro , às 20h05) narra as paixões e a trajetória do mito Tiradentes: como o dentista Joaquim José da Silva Xavier tomou consciência política e se tornou o líder da Inconfidência Mineira, movimento que tentou romper a dominação de Portugal sobre o Brasil.



Em "Demônio de Neon" ( 09 de novembro , às 22h). Elle Fanning é Jesse, uma jovem de 18 anos que acaba de chegar a Los Angeles. Dona de uma beleza natural impressionante, ela tenta a sorte como modelo profissional. Entre ensaios fotográficos, desfiles, glamour e inveja, ela não imagina as intenções ocultas da sua maquiadora.



Em "Um Homem Chamado Ove" ( 21 de novembro , às 22h), por trás do mau humor de Ove, um homem de 59 anos, existe uma tristeza sem fim desde a morte de sua esposa. Após ter sua tentativa de suicídio interrompida pela chegada dos novos vizinhos, que destroem sua caixa de correio, surge uma inesperada amizade. Em "A Criada" ( 11 de novembro , às 22h), na Coreia do Sul, a jovem Sookee é contratada para trabalhar para Hideko, uma herdeira que vive isolada com o tio autoritário. A criada é parte do plano de um vigarista que quer roubar a herança e trancar Hideko em um sanatório, mas tudo fica ameaçado quando Sookee começa a se afeiçoar a Hideko.



No Telecine Action



"O Lamento" ( 28 de novembro , à 22h), mostra um vilarejo pacífico que começa a testemunhar assassinatos cruéis cometidos pelos moradores. Os criminosos parecem estar fora de si, e as autoridades pensam que talvez tenham consumido cogumelos venenosos. No entanto, o inspetor de polícia Jong-Goo (Kwak Do-Won) suspeita que os casos tenham uma origem sobrenatural, ligada a um forasteiro que acaba de chegar ao local. Enquanto investiga o homem suspeito, percebe que sua filha pode ser vítima do ataque.



Em "Sum1: o Soldado da Resistência" ( 14 de novembro , à 01h45), anos atrás, uma invasão alienígina dizimou a raça humana. Alguns sobreviventes, entre eles o militar S.U.M.1, vivem isolados abaixo da superfície. Ao ser enviado para uma missão solitária em uma floresta, ele observa estranhos acontecimentos, e tenta entender o que ocorreu com seu antecessor.



No Telecine Touch



"A História Não Contada De M.S. Dhoni" ( 07 de novembro , à 22h) traz história inacreditável da jornada de Mahendra Singh Dhoni: de colecionador de ingressos a capitão da Copa do Mundo de Críquete.



