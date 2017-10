Garoto de 8 anos abandona uma entrevista ao vivo para não chegar atrasado na escola

Você está: Notícias

Vcfaz - 31 Out 2017 - 13:57



Tudo corria bem na última semana na transmissão ao vivo do programa " Despierta Bogotá ", da emissora colombiana Canal Capital , quando Daniel Santiago Diosa , de 8 anos, fez sua rápida aparição e se tornou viral graça a sua surpreendente pontualidade.



Tudo começou quando Daniel começou a dançar graciosamente ao fundo de uma transmissão ao vivo que ocorria num campo próximo de uma escola. Após o repórter ser avisado do fato pelos apresentadores que estavam no estúdio, o menino foi chamado para dar uma espontânea entrevista. No entanto, o que o repórter não esperava era a reação do garoto ao saber do horário.



O garoto se aproximou do repórter e se posicionou frente à câmera para responder as perguntas. Informou que seu nome era Daniel Santiago e estava a caminho da escola que se encontrava na esquina. Após isto o repórter questionou se ele chegaria a tempo ou se atrasaria. Neste momento Daniel questiona que horas eram e o repórter informa que seriam 6h25 (da manhã). Pronto, a ação viral tomava a tela. O pequeno garoto deu um grito dizendo que atrasaria e sai disparado deixando a entrevista e repórter para trás.



Risos tomam conta do programa e o garoto ganha fama instantânea. No dia seguinte o repórter volta ao colégio para saber mais sobre o menino. A mãe do menino disse que a "fama" foi imediata e seu celular logo começou chamar com amigos e familiares comentando a brincadeira do garoto. O vídeo da matéria já passou de 1,5 milhão de visualizações.



