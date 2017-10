Você está: Notícias

Claro lança novos planos pós-pago com acesso ao NOW e ligações internacionais ilimitadas

Vcfaz - 31 Out 2017 - 14:08



Dando continuidade à nova campanha de posicionamento de marca, cujo mote é “ Você merece o novo ”, a Claro anuncia novidades nos seus planos pós pagos ilimitados, que passam a valer a partir desta terça-feira, dai 31 de outubro.



As franquias de Internet dos planos pós pagos da Claro foram turbinadas, indo agora de 6GB a 60 GB. O valor dos planos não foi alterado, com opções a partir de R$ 99,99 mensais . Quando contratados com qualquer serviço da NET (TV, banda larga ou telefone fixo), a franquia do plano dobra, permitindo ao cliente utilizar a internet móvel do plano da forma que quiser e com muito mais benefício.



Outra novidade é o Passaporte Américas , funcionalidade inédita e disponível para clientes pós pagos, que permitirá utilizar o plano contratado no exterior como se estivesse no Brasil. Os clientes Claro com Passaporte Américas poderão falar ilimitado com qualquer telefone do Brasil ou do país visitado, além de utilizar normalmente a franquia do seu plano de internet móvel.



O Passaporte Américas tem contratação anual ( 119,99 reais anuais por linha), parcelados em 12 vezes, ou 9,99 reais por mês. Entre os países habilitados estão Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. Clientes que contratarem o Passaporte Américas em novembro, mês da Black Friday, terão uma promoção especial que concederá 50% de desconto no valor anual do plano. As primeiras seis parcelas são gratuitas e o cliente pagará apenas R$ 9,99 por mês, a partir do sétimo mês.



Acesso ao NOW



A partir de 06 de novembro, clientes dos novos planos Pós Pagos Ilimitados , que já possuíam acesso ao Claro Música e ao Claro Video , passam a ter acesso também ao NOW , aplicativo com conteúdo pago e gratuito da NET e da Claro HDTV . Clientes que tiverem apenas o serviço móvel podem acessar os conteúdos do Claro Video ou alugar os grandes lançamentos do cinema pelo NOW, com cobrança na fatura da Claro.



Quem é cliente de TV por assinatura, ainda tem acesso a todos os conteúdos dos canais que integram o plano e leva o dobro da franquia de internet no celular, para assistir sua programação onde quiser.



Para comemorar a novidade e deixar os clientes da Claro multitelarem ainda mais, os principais canais de TV por assinatura oferecerão filmes, séries e desenhos em degustação para quem ainda não possui o serviço de TV. Uma ótima oportunidade para o cliente Claro conhecer o melhor da programação da TV por assinatura durante as férias.





