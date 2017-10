Você está: Notícias

Filmes do mês

Dezembro: "Lego Batman" e "Beleza Oculta" são destaques na HBO

robertoscalon - 31 Out 2017 - 20:59



VCFAZ.TV traz em as novidades dos canais HBO para dezembro. Entre os destaques do mês estão a animação "Lego Batman" , os dramas "Beleza Oculta" e " Mãos de Pedra" , a comédia "Perfeita é a Mãe!" e o policial "Crimes na Madrugada" .



Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton são alguns dos nomes que estrelam "Beleza Oculta" ( 02 de dezembro , às 22h). Howard entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, algo que preocupa seus amigos. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder. Morte, Tempo e Amor vão tentar ensinar o valor da vida para Howard.



Em "Lego Batman" ( 23 de dezembro , às 22h), extremamente egocêntrico, Batman leva uma vida solitária como o herói de Gotham City. Apesar disto, ele curte bastante o posto de celebridade e o fato de sempre ser chamado pela polícia quando surge algum problema - que ele, inevitavelmente, resolve. Quando o comissário Gordon se aposenta, quem assume em seu lugar é sua filha Barbara Gordon, que deseja implementar alguns métodos de eficiência de forma que a polícia não seja tão dependente do Batman.



Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn estrelam a comédia "Perfeita é a Mãe!" ( 16 de dezembro , às 22h). Uma mulher, com vida aparentemente perfeita - bom casamento, filhos exemplares, ótimo emprego, acaba ficando estressada além do ponto com as obrigações domésticas. Cansada da situação, ela se une a duas outras mulheres que passam pelos mesmos problemas e juntas iniciam uma intensa jornada de libertação.



"Mãos de Pedra: A História Verdadeira de Roberto Durán" ( 30 de dezembro , às 22h) é a biografia do pugilista panamenho Roberto Duran, que praticou o boxe entre 1968 e 2002. Junto de seu treinador Ray Arcel, ele conquistou um grande feito quando derrotou Sugar Ray Leonard, em 1980. No entanto, na partida seguinte, Duran surpreendeu a todos ao abandonar a luta. Rbert de Niro está no elenco.



Jamie Foxx estrela "Crimes na Madrugada" ( 09 de dezembro , às 22h) como o policial Vincent Downs. Ele é envolvido numa rede de policiais corruptos e submundo dos casinos. Após um roubo, seu filho adolescente é sequestrado por um mafioso Rob Novak. Agora, Downs tem apenas uma noite para fugir de uma investigação interna e salvar o jovem.



Saiba mais:

Novembro: HBO traz novos filmes dos Smurfs e "Anjos da Noite" traz em as novidades dos canaispara dezembro. Entre os destaques do mês estão a animação, os dramase ", a comédiae o policialWill Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton são alguns dos nomes que estrelam, às 22h). Howard entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, algo que preocupa seus amigos. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder. Morte, Tempo e Amor vão tentar ensinar o valor da vida para Howard.Em, às 22h), extremamente egocêntrico, Batman leva uma vida solitária como o herói de Gotham City. Apesar disto, ele curte bastante o posto de celebridade e o fato de sempre ser chamado pela polícia quando surge algum problema - que ele, inevitavelmente, resolve. Quando o comissário Gordon se aposenta, quem assume em seu lugar é sua filha Barbara Gordon, que deseja implementar alguns métodos de eficiência de forma que a polícia não seja tão dependente do Batman.Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn estrelam a comédia, às 22h). Uma mulher, com vida aparentemente perfeita - bom casamento, filhos exemplares, ótimo emprego, acaba ficando estressada além do ponto com as obrigações domésticas. Cansada da situação, ela se une a duas outras mulheres que passam pelos mesmos problemas e juntas iniciam uma intensa jornada de libertação., às 22h) é a biografia do pugilista panamenho Roberto Duran, que praticou o boxe entre 1968 e 2002. Junto de seu treinador Ray Arcel, ele conquistou um grande feito quando derrotou Sugar Ray Leonard, em 1980. No entanto, na partida seguinte, Duran surpreendeu a todos ao abandonar a luta. Rbert de Niro está no elenco.Jamie Foxx estrela, às 22h) como o policial Vincent Downs. Ele é envolvido numa rede de policiais corruptos e submundo dos casinos. Após um roubo, seu filho adolescente é sequestrado por um mafioso Rob Novak. Agora, Downs tem apenas uma noite para fugir de uma investigação interna e salvar o jovem.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).