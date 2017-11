Você está: Notícias

Séries

Comedy Central estreia a quarta temporada de Louie

Vcfaz - 1 Nov 2017 - 23:41



O canal pago Comedy Central estreia a quarta temporada da série Louie neste domingo, dia 5 de novembro, a partir das 0h20. Mostrado através do olhar – e do humor - do comediante vencedor de diversos Emmy®, Louis C.K, a nova temporada traz situações inéditas na história do programa.



#LouieLouieLouie é baseado na própria vida de Louis C.K, comediante de stand up de sucesso e pai solteiro que cria duas meninas em Nova York. A série traz, a cada episódio, os sofrimentos cotidianos dele, a missão em busca do amor de sua vida, além da rotina de trabalho e encontros com vários personagens diferentes.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).